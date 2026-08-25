Ministria e Mbrojtjes hap konkurs për personel në fabrikën e municioneve në Gjakovë
Ministria e Mbrojtjes ka shpallur konkursin për rekrutimin e personelit profesional, teknikën dhe mbështetjen që do të angazhohet në Kompleksin e Prodhimit të Municioneve në Jahoc të Gjakovës. Sipas kësaj ministrie, konkursi i punës në inxhinieri, teknikë, prodhim, mirëmbajtje, kontroll të sigurisë, siguri dhe logjistikë, si dhe në fusha të tjera që nevojiten për funksionimin…
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Ministria e Mbrojtjes ka shpallur konkursin për rekrutimin e personelit profesional, teknikën dhe mbështetjen që do të angazhohet në Kompleksin e Prodhimit të Municioneve në Jahoc të Gjakovës.
Sipas kësaj ministrie, konkursi i punës në inxhinieri, teknikë, prodhim, mirëmbajtje, kontroll të sigurisë, siguri dhe logjistikë, si dhe në fusha të tjera që nevojiten për funksionimin e kompleksit.
Përzgjedhja e aplikantëve do të bëhet në vend me zbatimin në fuqi, ndërsa Ministria e Mbrojtjes ka thënë se procesi do të mbështesë parimet e transparencës, meritokracisë dhe profesionalizmit.
Personat që do të përzgjidhen për pozicionin e shpallur, para fillimit të punës, do t’u nënshtrohen trajnimeve të nevojshme profesionale për kryerjen e detyrave në Kompleksin për Prodhimin e Municit.
Ministria e Mbrojtjes e ka cilësuar hapjen e një konkursi si një hap të tillë që të drejtojë në funksion të Fabrikës së Municioneve në Jahoc dhe aftësi të kapaciteteve në industrinë e tyre.
Institucioni u ka bërë të gjithë të interesuarit, të cilët i plotësojnë kriteret e produkteve të produkteve, që të aplikojnë për pjesën e procesit të rekrutimit dhe funksionalizimit të produkteve.