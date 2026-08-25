​Ministria e Mbrojtjes hap konkurs për personel në fabrikën e municioneve në Gjakovë

Ministria e Mbrojtjes ka shpallur konkursin për rekrutimin e personelit profesional, teknikën dhe mbështetjen që do të angazhohet në Kompleksin e Prodhimit të Municioneve në Jahoc të Gjakovës. Sipas kësaj ministrie, konkursi i punës në inxhinieri, teknikë, prodhim, mirëmbajtje, kontroll të sigurisë, siguri dhe logjistikë, si dhe në fusha të tjera që nevojiten për funksionimin…

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25/08/2026 16:49

Ministria e Mbrojtjes ka shpallur konkursin për rekrutimin e personelit profesional, teknikën dhe mbështetjen që do të angazhohet në Kompleksin e Prodhimit të Municioneve në Jahoc të Gjakovës.

Sipas kësaj ministrie, konkursi i punës në inxhinieri, teknikë, prodhim, mirëmbajtje, kontroll të sigurisë, siguri dhe logjistikë, si dhe në fusha të tjera që nevojiten për funksionimin e kompleksit.

Përzgjedhja e aplikantëve do të bëhet në vend me zbatimin në fuqi, ndërsa Ministria e Mbrojtjes ka thënë se procesi do të mbështesë parimet e transparencës, meritokracisë dhe profesionalizmit.

Personat që do të përzgjidhen për pozicionin e shpallur, para fillimit të punës, do t’u nënshtrohen trajnimeve të nevojshme profesionale për kryerjen e detyrave në Kompleksin për Prodhimin e Municit.

Ministria e Mbrojtjes e ka cilësuar hapjen e një konkursi si një hap të tillë që të drejtojë në funksion të Fabrikës së Municioneve në Jahoc dhe aftësi të kapaciteteve në industrinë e tyre.

Institucioni u ka bërë të gjithë të interesuarit, të cilët i plotësojnë kriteret e produkteve të produkteve, që të aplikojnë për pjesën e procesit të rekrutimit dhe funksionalizimit të produkteve.

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