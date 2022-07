Nottingham Foresti interesohet për Lingardin Nottingham Foresti është i interesuar për sulmuesin Jesse Lindgard. Lojtari aktualisht është pa skuadër, pasi i skadoi kontrata me Manchester United, transmeton lajmi.net. Mbetet të shihet nëse dy herë kampionët e Evropës do të dakordohen me anglezin në aspektin e kushteve personale. Për Lingard pati interesim edhe nga Gjermania, por lojtari duket se nuk e…