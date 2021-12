Nokaut në stilin ‘Supermeni’ – lëvizja spektakolare që po çmend adhuruesit e sporteve luftarake

Nokauti i vitit po konsiderohet ai që vjen nga EFC, dhe po thirret me emrin goditja ‘Supermeni’, përcjell lajmi.net.

Luftëtari rus i MMA, Mehdi Dakaev ka mahnitur adhuruesit e sporteve anë e mbanë botës, me lëvizjen e tij të pabesueshme, ‘goditja Supermeni’.

Ai ishte në përballje me Makkasharip Zaynukov, në Eagle Fighting Championship (EFC) eventi 43.

Kjo garë promovohet nga ikona e UFC, Khabib Nurmagomedov. Më poshtë mund ta shihni videon e goditjes ‘Supermeni’. /Lajmi.net/

That was unbelievable. DIVING mid-air left hook from Mehdi Dakaev #EFC43 pic.twitter.com/rCJvbzZt0q

— caposa (@Grabaka_Hitman) December 10, 2021