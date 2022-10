Nkunku ka nënshkruar një paramarrëveshje me Chelsea Sulmuesi Christopher Nkunku ka nënshkruar një paramarrëveshje me Chelsean. Ditë më parë u raportua se Nkunku tashmë kishte kryer testet mjekësore me gjigantin londinez, Chelsea. Kurse, së fundmi gazetari i ‘The Athletic’, tregon se francezi ka nënshkruar një paramarrëveshje me ‘Blutë’, përcjell lajmi.net. Transferimi nuk do të ratifikohet deri më 30 qershor 2023, kohë në…