Njihuni me Binance Junior – aplikacioni kripto për familje
Binance prezanton Binance Junior, një aplikacion i ri i krijuar posaçërisht për familjet që duan t’i njoftojnë fëmijët dhe adoleshentët e tyre me botën e kriptos në mënyrë të sigurt dhe të përgjegjshme.
Aplikacioni u mundëson prindërve të krijojnë një nën-llogari kripto për fëmijë dhe të rinj nga mosha 6 deri në 17 vjeç (ose sipas kufijve ligjorë lokalë), me mekanizma të fortë mbikëqyrjeje prindërore, një ndërfaqe të thjeshtë dhe miqësore për fëmijët, si dhe një llogari kursimi fleksibile që mbështet planifikimin afatgjatë të mirëqenies familjare.
Ky lansim forcon angazhimin e Binance për edukim të sigurt dhe të përgjegjshëm mbi asetet digjitale, duke u dhënë prindërve një mjet konkret për të investuar në të ardhmen financiare të fëmijëve të tyre përmes një aplikacioni familjar dhe të kontrolluar.
Binance Junior mund të shihet si një hapësirë e sigurt për të eksploruar kripton së bashku si familje. Nga paneli i kontrollit, prindërit mund të dërgojnë kripto te fëmijët, të krijojnë llogari kursimi në emër të tyre dhe të rishikojnë në çdo moment të gjitha aktivitetet dhe transaksionet. Çdo veprim mbetet nën kontrollin e prindit.
Aplikacioni funksionon përmes një “Minor Mode” të kufizuar, i projektuar që të jetë i qasshëm dhe i sigurt për fëmijët. Ata nuk kanë qasje në asnjë funksion tregtimi dhe nuk shohin përmbajtje të lidhur me tregjet apo spekulimet. Në vend të kësaj, fëmijët mund të shohin vetëm bilancin e tyre, të dërgojnë dhe pranojnë kripto, si dhe të ndjekin progresin e kursimeve të tyre.
Me Binance Junior, fëmijët mund të:
- dërgojnë dhe pranojnë kripto nga llogaria e prindit ose nga llogari të tjera Binance Junior;
- rrisin asetet e tyre përmes një plani fleksibil kursimi, i cili funksionon automatikisht.
Në të njëjtën kohë, prindërit mbeten gjithmonë në timon. Binance Junior përgatit fëmijët për të ardhmen financiare në një mjedis të sigurt, ndërsa kontrolli dhe vendimmarrja mbeten në duart e prindërve.
Aplikacioni gjithashtu ndihmon familjet të kultivojnë vlerën e kursimit që në moshë të hershme. Binance Junior e integron kripton në planin më të gjerë të pasurisë familjare, duke i dhënë prindërve mundësinë të kontribuojnë rregullisht, të diskutojnë progresin me fëmijët çdo muaj dhe të tërheqin asetet në çdo kohë.
Procesi i konfigurimit është i thjeshtë: prindi zgjedh Binance Junior nga aplikacioni kryesor Binance dhe plotëson formularin e regjistrimit, më pas instalon aplikacionin Binance Junior në pajisjen e fëmijës. Përmes skanimit të një kodi QR, llogaria e fëmijës lidhet drejtpërdrejt me llogarinë prindërore dhe është gati për përdorim.
Ndërtimi i pasurisë për të ardhmen nis me zakone të vogla dhe të qëndrueshme. Me Binance Junior, e gjithë familja mund të eksplorojë botën e kriptos së bashku, në një mjedis të sigurt, edukativ dhe miqësor për fëmijët.