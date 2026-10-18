Një person tjetër gjakoset në Tiranë, raportohet se u godit nga Policia

Protesta në Tiranë po vazhdon të përshkallëzohet ndërsa po rritet numri i të lënduarve. Së fundmi në transmetim direkt nga News24 është parë një person i gjakosur. Ai është i shtrirë ndërsa Policia po kujdeset për të. Siç ka raportuar gazetari në vendngjarje, ai ka thënë se i lënduari është goditur nga Policia e Shtetit…

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18/10/2026 17:42

Protesta në Tiranë po vazhdon të përshkallëzohet ndërsa po rritet numri i të lënduarve.

Së fundmi në transmetim direkt nga News24 është parë një person i gjakosur.

Ai është i shtrirë ndërsa Policia po kujdeset për të.

Siç ka raportuar gazetari në vendngjarje, ai ka thënë se i lënduari është goditur nga Policia e Shtetit dhe se i njëjti ishte protestues./Lajmi.net/

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