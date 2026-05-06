+ një, Përparim Rama shkarkon edhe Gëzim Kastratin- Drejtorin e Transformimit

Gëzim Kastrati është edhe një nga emrat e shkarkuar nga drejtoritë komunale në Prishtinë. Kastrati ka njoftuar përfundimin e mandatit të tij në krye të Drejtorisë së Transformimit në Komunën e Prishtinës. AI përmes një njoftimi në Facebook, deklaroi se ky ishte vendim i kryetarit Përparim Rama, pas formalizimit të koalicionit me PDK-në. Kastrati bëri…

06/05/2026 12:50

Kastrati ka njoftuar përfundimin e mandatit të tij në krye të Drejtorisë së Transformimit në Komunën e Prishtinës.

AI përmes një njoftimi në Facebook, deklaroi se ky ishte vendim i kryetarit Përparim Rama, pas formalizimit të koalicionit me PDK-në.

Kastrati bëri të ditur se angazhimi i tij në institucionet komunale përfshiu një vit si këshilltar në kabinetin e kryetarit dhe një vit e gjysmë si drejtor, periudhë gjatë së cilës, sipas tij, u nisën projekte të rëndësishme transformuese për qytetin. Në fund të mandatit, ai falënderoi Ramën për besimin.

“Mirënjohje për Kryetarin Perparim Rama për mundësinë e dhënë për të kontribuar në vizionin e tij për Kryeqytetin ku edhe garuam nën ngjyrat e  LDK të mbështetur nga Kryetari Lumir Abdixhiku dhe ekipi i Kryeqytetit. Qytetarët votuan qartë, për Transformimin e Qytetit”- ka shkruar Kastrati, të mërkurën, më 06.05.2026.Kastrati u shpreh se projektet e nisura kishin për qëllim përmirësimin e funksionalitetit të qytetit dhe afrimin e Prishtinës me standardet e qyteteve bashkëkohore. Ai shtoi se një pjesë e projekteve tashmë janë përfunduar, ndërsa të tjerat pritet të realizohen në vazhdim.

Kastrati është vazhdimësi e emrave të drejtorëve të shkarkuar nga Përparim Rama në Prishtinë, të gjithë të njohur edhe si miq të afërt të Lumir Abdixhikut./Lajmi.net/

