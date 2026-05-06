Nesër zhvillohen homazhe tek Varrezat e Dëshmorëve në nderim të 28 vjetorit të rënies heroike të Heroit të Kombit, Bahri Fazliu

06/05/2026 12:55

Nesër është 28 vjetori i rënies heroike të Heroit të Kombit, Bahri Fazliu.

Në ora 12:00 të enjtën do të zhvillohen homazhe tek Varrezat e Dëshmorëve në lagjen Velania, transmeton lajmi.net.

“Në nderim të 28 vjetorit të rënies heroike të Heroit të Kombit Bahri Fazliu Ftoheni që të merrni pjesë në homazhe me rastin e 28 vjetorit të rënies së Heroit të Kosovës – Bahri Fazliu. Me 7 maj 2026 (e enjte) ora 12:00 në Varrezat e Dëshmorëve në lagjen Velania – Prishtinë Lavdi gjithë heronjve dhe dëshmorëve të kombit!”, thuhet në një njoftimin e familjes./lajmi.net/

