Një muaj paraburgim ndaj personit që lëshoi diploma të falsifikuara për aftësim profesional në Prizren, përfitoi mbi 50 mijë euro
Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari i procedurës paraprake, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë së Shtetit, dhe ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji, e cila mund të zgjasë deri më datë 18.09.2026 për të pandehurit I.Ç., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale: 1. Falsifikimi…
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Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari i procedurës paraprake, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë së Shtetit, dhe ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji, e cila mund të zgjasë deri më datë 18.09.2026 për të pandehurit I.Ç., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale:
1. Falsifikimi i dokumenteve nga neni 390 par. 1 të KP-së, dhe
2. Mashtrimi nga neni 323 par. 1 të KP-së.
“Gjykata me rastin e caktimit të paraburgimit, ndaj të pandehurit ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e kësaj mase, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar se:
Në vitin 2021, në Prizren, në biznesin e tij individual Qendra për Verifikimin e Aftësive Profesionale “A….”, ka falsifikuar dokumente të falsifikuara me qëllim të shfrytëzimit të atyre dokumenteve si origjinale në atë mënyrë që i pandehuri I.Ç., si pronar dhe personi përgjegjës i biznesit e tij individual privat i lartcekur i cili nuk është i akredituar e as i autorizuar nga ana e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve për lëshimin e kualifikimeve profesionale ku me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore dhe duke u paraqitur rrejshëm se lëshon dokumente të vlefshme, ka shtypur dhe lëshuar për pjesëmarrësit “Diploma mbi aftësimin profesional” për periudhën nga data 04 janar – deri më 15 Nëntor 2021, në të cilat janë cekur se kanë
përmbushur me sukses 900 orë praktikë dhe 400 orë teori të cilit kanë kaluar provimin përfundimtar dhe janë aftësuar për profesione të ndryshme
Nga datë 4 Janar e deri 15 Nëntor 2021, në Prizren, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për veten i ka mashtruar personat tjerë dhe me këtë i ka nxitë që të kryejnë veprime të cilat i kanë rezultuar në dëm material të pasurisë së tyre në atë mënyrë që i pandehuri I.Ç., si pronar dhe personi përgjegjës i biznesit e tij individual privat i lartcekur i cili nuk është i akredituar e as i autorizuar nga ana e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve për lëshimin e kualifikimeve profesionale ku me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore dhe duke u paraqitur rrejshëm se lëshon dokumente të vlefshme, të i ka ofruar dhe ka mbajtur trajnime mbi aftësimin profesional 900 orë praktikë dhe 400 orë teori për periudhën kohore Janar – Nëntor 2021, dhe pastaj ka pajisur të dëmtuarit me “Diploma mbi aftësimin profesional” të dëmtuarve i ka shkaktuar dëm material e që ka rezultuar që përfitimi material monetar apo dëmi i shkaktuar ka tejkaluar shumën prej 50,000.00 (pesëdhjetëmijë) euro”, ka njoftuar Gjykata.
Me rastin e caktimit të paraburgimit, Gjykata ka marrë parasysh provat materiale dhe shkresat që i janë bashkëngjitur dosjes së Prokurorisë me rastin e parashtrimit të kërkesës për caktimin e masës së paraburgimit, të cilat e arsyetojnë dyshimin e bazuar se i pandehuri ka kryer veprat penale për të cilat dyshohet.
“Faza hetimore dhe procedura paraprake janë në zhvillim e sipër, dhe duhet të sigurohen edhe prova të tjera materiale, dëshmitë e të dëmtuarve, dëshmitarëve, dhe të merret deklarata e të pandehurit, andaj kjo forcon bindjen e Gjykatës se po të caktohej ndonjë masë tjetër përpos masës së paraburgimit ndaj të pandehurit I.Ç., ekziston rreziku që i pandehuri të ndikojë tek të dëmtuarit me qëllim që ndryshimit të deklaratave të mëhershme, dhe me këtë rast të pengojë rrjedhën normale të procedurës paraprake.
Gjykata ka vlerësuar pretendimet e palëve në seancën dëgjimore për caktimin e masës së sigurisë, por duke marrë parasysh peshën e veprave penale për të cilat dyshohet i pandehuri, mënyrën dhe rrethanat në të cilat dyshohen se janë kryer këto vepra penale, në rastin konkret vetëm me masën e paraburgimit, do të sigurohet prezenca e të pandehurit në këtë fazë të procedurës, me qëllim të mbarëvajtje dhe zhvillimit të papenguar të rrjedhës së procedurës penale”, thuhet në komunikatë. /Lajmi.net/