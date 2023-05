Një “El Clasico” në Amerikë, Barcelona konfirmon klubet e mëdha që do të luaj miqësore

Klubi katalunas ka konfirmuar përmes një postimi në rrjetet sociale, që në këto ndeshje para-sezonale do të luaj edhe një ndeshje “El Clasico” kundër Real Madrid, shkruan Lajmi.net

Në Dallas, ekipi i Xavit luan ndaj Real Madrid më 29 korrik.

Katër ndeshjet tjera miqësore që do t’i luajë Barcelona janë: kundër Juventus, Santa Clara, Arsenal dhe AC Milan.

Kujtojmë që klubi katalunas këtë sezon është afër të festojë titullin në La Liga./Lajmi.net/

BREAKING NEWS | FC Barcelona to return to the United States for preseason tour 🇺🇸

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 12, 2023