Një ditë cakërruan gotat me raki, sot një mal me kritika për Kurtin, Haradinaj: I kanë mbetur të pashfrytëzuara 478 milionë euro Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka hedhur akuza në drejtim të Qeverisë dhe Albin Kurtit. “Janë të rralla rastet kur në kohë krize, ekonomike, sociale e shëndetësore, shtetit t’i teprojnë para, ose edhe të mos i mbledh as të hyrat e parapara për buxhetin e vet.Kështu psh, qeveria ka paraparë që…