Një delegacion i Komitetit Ushtarak të NATO-së qëndron sot dhe nesër në Kosovë, Policia do të mbyll disa rrugë gjatë kalimit të eskortës

27/04/2026 10:01

Sot dhe nesër, në Republikën e Kosovës do të qëndrojë për vizitë zyrtare një delegacion i Komitetit Ushtarak të NATO-së.

Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë kësaj vizite, do të kujdesen për ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike si dhe rregullimin e trafikut, gjatë kohës së lëvizjes së eskortës dhe kohës së qëndrimit të delegacionit në Kosovë.

“Për të mundësuar qarkullim të lirë të eskortës sipas itinerarit të lëvizjes si dhe zhvillimin e aktiviteteve sipas agjendës zyrtare të vizitës, Policia e Kosovës do të bëjë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut (në intervale të shkurtra kohore) të disa segmenteve rrugore (ku pritet të kalojë eskorta), ku edhe mund të ketë riorientim të trafikut në rrugë alternative. Policia e Kosovës kërkon mirëkuptim të plotë nga ana e qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 27, 2026

Trump: Teherani mund ta kontaktojë SHBA-në nëse dëshiron negociata

April 27, 2026

A është VV pas peticionit për Murat Jasharin President? – Zyrtari...

April 27, 2026

​Gola: Qosja la pas vetës një korpus intelektual që në bosht...

April 27, 2026

4 milion mungesa të nxënësve për një gjysmëvjetor në Kosovë, Drejtori...

April 26, 2026

Autoritetet besojnë se Trump dhe zyrtarët ishin “objektiva” të mundshme të...

April 26, 2026

Shoqata e Korrespodentëve: Të shtënat e mbrëmshme ishin një moment i...

