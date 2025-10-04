Një bashkëpunim në horizont? – Fifi dhe Tiri ndezin rrjetin
ShowBiz
Fifi ka ndezur kureshtjen e fansave me një paralajmërim të heshtur: këngëtarja duket se po përgatit diçka të re në studio.
E njohur për tekstet e saj emocionale dhe muzikën e ndjeshme, Fifi duket se po punon në një projekt të ri muzikor – dhe nuk është vetëm. Ajo është shfaqur në një fotografi me këngëtarin Tiri Gjoci, i cili ishte pjesë e edicionit të fundit të Big Brother VIP Albania, transmeton lajmi.net.
Fotografia, e postuar nga Tiri në Instagram, shoqërohej me mbishkrimin intrigues: “A po shkojmë?”, duke ndezur dyshime për një bashkëpunim mes tyre.
Nuk dihet ende nëse ky takim ka të bëjë me një këngë të përbashkët apo thjesht një ndihmë krijuese në tekst apo kompozim. Por një gjë është e sigurt – diçka po zien në studio dhe fansat mezi po presin të zbulojnë më shumë./lajmi.net/