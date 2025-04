​Ngërçi politik, Kurti sërish hesht

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti bashkë me kryetarin e Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, Andin Hoti, kanë bërë homazhe në parkun memorial “Të pagjeturit”.

Aty është mbajtur një minutë heshtjeje kushtuar të rrëmbyerve dhunshëm gjatë luftës në Kosovë nga forcat serbe 1998-1999.

Kurti nuk është deklaruar për Ditën e Personave të Zhdukur, e as për zgjidhjen për kryeparlamentar dhe se a do të takohet me partitë tjera parlamentare.

Kujtojmë, sot ka dështuar edhe vazhdimi i shtatë për konstituimin e Kuvendit, pasi Albulena Haxhiu, e propozuar nga LVV-ja për kryetare të re të Kuvendit, dështoi të merr për të pestën herë votat e mjaftueshme.