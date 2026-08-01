Nga Camp Nou në Paris? – Ferran Torres gjithnjë e më afër PSG-së
Barcelona ka nisur ta pranojë seriozisht mundësinë e largimit të Ferran Torresit. Sipas gazetarit Matteo Moretto, sulmuesi spanjoll dëshiron ta zgjidhë të ardhmen e tij gjatë javës së ardhshme, transmeton lajmi.net. Të gjitha indikacionet tregojnë se Paris Saint-Germain F.C. është destinacioni më i mundshëm për Ferran Torresin. Mes lojtarit dhe klubit francez tashmë janë hedhur…
Sport
Barcelona ka nisur ta pranojë seriozisht mundësinë e largimit të Ferran Torresit.
Sipas gazetarit Matteo Moretto, sulmuesi spanjoll dëshiron ta zgjidhë të ardhmen e tij gjatë javës së ardhshme, transmeton lajmi.net.
Të gjitha indikacionet tregojnë se Paris Saint-Germain F.C. është destinacioni më i mundshëm për Ferran Torresin. Mes lojtarit dhe klubit francez tashmë janë hedhur bazat e një marrëveshjeje personale.
Tashmë ka mbetur vetëm arritja e një marrëveshjeje mes dy klubeve: FC Barcelona dhe PSG-së.
Nëse bisedimet përfundojnë me sukses, Ferran Torres mund të largohet nga Barça në këtë merkato./lajmi.net/