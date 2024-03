Nga 5 prilli nis regjistrimi i popullsisë, rezultatet dalin pas 3 muajve Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka njoftuar sot se nga data 5 prill do të filloj regjistrimi i popullsisë. Ndërsa rezultatet pritet të dalin pas 3 muajve. ASK bën të ditur se do të jenë shtatë pyetësor, ku janë të përfshirë banorët resident të vendit dhe mërgata. Në pyetësorin e parë do të shtrohen pyetje…