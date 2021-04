Neymar rikthehet te Barcelona? Romano zbulon të ardhmen e brazilianit

Ka raportime të shumta që braziliani është duke ëndërruar sërish rikthimin te Barcelona, por mesa duket këto janë vetëm spekulime, përcjellë lajmi.net.

Romano përmes një postimi bëri të ditur që Neymar është i lumtur me projektin e PSG-së dhe do rinovojë për pesë vitet e ardhshme, pra do mbetet në “Parkun e Princave” se paku deri në vitin 2026.

“Neymar pritet së shpejti të nënshkruajë kontratën e re me PSG-në deri në qershor të 2026, me bonus shumë të madh nëse fitojnë Ligën e Kampionëve. Agjenti i tij konfirmoi për France Football: “Neymar dëshiron qëndrimin te PSG. E sheh klubin duke u rritur. Atij i pëlqen projekti”, shkroi ai.

Neymar is expected to sign soon his new contract with Paris Saint-Germain until June 2026, huge UCL bonus confirmed too. His entourage just announced to France Football: “Neymar wants to stay at PSG. He sees that the club is growing. He likes the project”. 🇧🇷 #PSG https://t.co/LMnrpctSkx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2021