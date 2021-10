Neville: Man Utd do të qëndrojë me Solskjaer

Megjithatë, ai nuk mund të parashikojë një situatë ku klubi të shkarkojë ish-bashkëlojtarin e tij këtë sezon.

“Nëse kjo do të ishte në epokën e menjëhershme pas Sir Alex Ferguson, Ole do të ishte nën presion masiv sonte,” tha ai.

“Por unë mendoj se klubi do të mbajë nervat e tyre. Unë nuk mendoj se ata kanë planifikuar për një trajner të ri këtë sezon. Unë mendoj se ata do të ulen me të deri në fund të sezonit. Do të ketë një protestë masive nga tifozët dhe mediat se Ole duhet të shkarkohet dhe unë mund ta kuptoj këtë pas asaj loje. Ishte një ditë monstruoze e keqe dhe kërkon pak rikuperim.

“Por unë mendoj se ky klub është shumë më i qëndrueshëm në aspektin e pronësisë – mendoj se tani mund të jetë koha që ata të komunikojnë me tifozët nëse do të mbështesin menaxherin për gjashtë deri në tetë muajt e ardhshëm, gjë që mendoj se ata do të bëjnë. Ata kanë thënë se besojnë në projekte edhe pse do të ketë disa përplasje. Ole thotë se ata janë afër. Unë nuk jam i bindur sepse i shikoj ata lojtarë dhe ekipet e tjera janë vërtet të mira dhe Man Utd nuk janë askund aq mirë. Unë dua të shoh një performancë të strukturuar, të organizuar, besoj se klubi është i qëndrueshëm dhe nuk do të shkarkojë trajnerin, por duhet të rikthehet në biçikletë, shtoi Neville.

“Arsyeja që bordi do të qëndrojë i qëndrueshëm është për shkak të asaj që ndodhi me Jose Mourinhon, me Louis van Gaal. Ata nuk do të sjellin më një vrasës me pagesë për të bërë një punë për disa sezone. Jose ishte trajneri më i mirë në botë kur ai erdhi këtu dhe nuk funksionoi. Antonio Conte është në dispozicion, por unë nuk do ta sjell atë. Unë nuk mendoj se ai është i përshtatshëm. Unë shkarkova një trajner sezonin e kaluar dhe ishte gjë e gabuar për të bërë, prita deri në fund të sezonit, le të marrë frymë dhe mendoj se kjo është ajo që do të bëjë Manchester United”, ka përfunduar legjenda e United. /Lajmi.net