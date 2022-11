Neuer e fton Moukokon në Bayern

Gjatë një interviste të kombëtares gjermane ku prezent ishin Moukoko dhe Neuer, i riu i BVB u pyet në lidhje me të ardhmen e tij.

“Ndihem shumë mirë te Dortmundi. E kam edhe besimin e trajnerit. Krejt në fund do të shihni nëse unë do të qëndrojë në skuadër apo jo”, tha Moukoko.

Neuer, i cili ishte i pranishëm në konferencën për shtyp, i pëshpëriti 17-vjeçarit duke i thënë, “Eja në Bayern”.

Moukoko më pas buzëqeshi.

Më poshtë e gjeni momentin e dyshes./Lajmi.net/

Youssufa Moukoko, answering on his future… and Manuel Neuer tells him: “Come to Bayern!”. 🇩🇪 #BVB@Michaels_Bayern 🎥⤵️ pic.twitter.com/Rs1joHzrBH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2022