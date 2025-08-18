Nesër temperaturat deri në 30 gradë Celsius

Moti me diell dhe vranësira të shpërndara pritet të mbajë nesër. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në disa zona të kufizuara parashihen riga shiu. Temperaturat minimale pritet të lëvizin nga 12 – 15°C, kurse temperaturat maksimale nga 25-30°C Era pritet të fryej në veriperëndim, 1–5 m/s.

18/08/2025 22:41

