Nesër rifillon mësimi në të gjitha shkollat e Kryeqytetit

Komuna e Prishtinës, ka njoftuar se nga nesër nxënësit e kësaj Komune do të kthehen në bankat shkolle. Kjo ka ardhur sipas njoftimit të kryeqytetit, pas ndërhyrjeve dhe menaxhimit të suksesshëm të situatës pas reshjeve të shumta. “Pas ndërhyrjeve dhe menaxhimit të suksesshëm të situatës pas reshjeve të shumta, njoftojmë se nesër rifillon procesi mësimor…

Lajme

11/01/2026 17:47

Komuna e Prishtinës, ka njoftuar se nga nesër nxënësit e kësaj Komune do të kthehen në bankat shkolle.

Kjo ka ardhur sipas njoftimit të kryeqytetit, pas ndërhyrjeve dhe menaxhimit të suksesshëm të situatës pas reshjeve të shumta.

“Pas ndërhyrjeve dhe menaxhimit të suksesshëm të situatës pas reshjeve të shumta, njoftojmë se nesër rifillon procesi mësimor në të gjitha shkollat e Kryeqytetit. Falë angazhimit të ekipeve në terren dhe masave të marra, është siguruar ambient i sigurt për nxënësit dhe stafin arsimor. Urojmë nxënësve një rikthim të mbarë në shkollë”, ka njoftuar Komuna e Prishtinës. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

January 11, 2026

​Reshjet e dendura bllokojnë shtëpi dhe rrugë në lagjen “Meshari”, banorët...

January 11, 2026

Trump i thotë Kubës të bëjë një marrëveshje, para se të...

Lajme të fundit

​Reshjet e dendura bllokojnë shtëpi dhe rrugë në...

Trump i thotë Kubës të bëjë një marrëveshje,...

El Clasico për trofe: Barcelona kundër Real Madridit në finalen e Superkupës

Vërshime, ngrica e mungesë të ujit – Komuna...