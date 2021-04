Nervozohet ministri serb, i quan “skandaloze” deklaratat e Vjosa Osmanit për dialogun

Kështu thuhet në një deklaratë të ministrit të Punëve të Jashtme të Serbisë, Nikolla Selakoviq

“Mesazhi nga përfaqësuesit e Prishtinës që ata do të rishikojnë marrëveshjen e Brukselit në mënyrë që të” rivendosin “dialogun me Beogradin, i cili, kujtoj, po zhvillohet me ndërmjetësimin dhe garancitë e BE-së, është një guxim politik i paparë dhe kërkon një urgjencë dhe reagim të mprehtë nga të gjithë ata që duan një stabilitet të qëndrueshëm dhe paqe në Ballkanin Perëndimor”, tha ai, raporton portal Kosovo Online, transmeton klan kosova.

Sipas tij, mesazhet e djeshme të Vjosa Osmanit janë një eufemizëm për bllokimin e dialogut, sepse siç tha Selakoviq “rezultatet e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës nuk janë një tavolinë suedeze, nga e cila mund të zgjidhet se çfarë do të zbatohet dhe çfarë jo”.

Selakoviq thekson se kjo është e vërtetë për mesazhet parazgjedhore të Albin Kurtit se dialogu me Beogradin do të jetë i ultë në listën e tyre të përparësive, gjë që, siç thekson ai “në të vërtetë do të thotë se ai nuk është aspak i interesuar për dialog ose kompromis”.

“Për vite, më saktësisht për tetë vjet, Prishtina ka refuzuar të zbatojë detyrimin e saj të vetëm real dhe thelbësor nga Marrëveshja e Brukselit, dhe kjo është formimi i Asociacionit të Komunave Serbe, dhe sot Beogradit dhe bashkësisë ndërkombëtare u është thënë qartë se evazioni, manipulimi dhe gënjeshtra janë standardi”, tha ministri serb.