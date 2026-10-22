Nën ndikim të alkoolit ofendoi pronarin e lokalit, të dyshuarit i gjenden armë dhe karikatorë
Ankuesi mashkull kosovar, pronar i një lokali, ka raportuar se pas një mosmarrëveshje, klienti i tij i dyshuari mashkull kosovar, nën ndikim të alkoolit ka përdorur fjalë fyese dhe sjellje jo korrekte ndaj tyre. Gjatë kontrollit në oborrin e lokalit kanë gjetur dhe konfiskuar: një armë pistoletë me dy karikatorë për të cilën pronari kishte leje…
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Ankuesi mashkull kosovar, pronar i një lokali, ka raportuar se pas një mosmarrëveshje, klienti i tij i dyshuari mashkull kosovar, nën ndikim të alkoolit ka përdorur fjalë fyese dhe sjellje jo korrekte ndaj tyre.
Gjatë kontrollit në oborrin e lokalit kanë gjetur dhe konfiskuar: një armë pistoletë me dy karikatorë për të cilën pronari kishte leje e armës për shenjëtari dhe një sprej.
Me vendim të prokurorit kujdestar, i dyshuari është liruar dhe rasti procedohet ne procedurë të rregullt./Lajmi.net/