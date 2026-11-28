Nelson Hysa dorëzohet në rundin e dytë, pëson humbjen e parë në karrierë
Boksieri shqiptar Nelson Hysa nuk ka arritur të bëjë historinë në Dyseldorf të Gjermanisë, pasi është detyruar të dorëzohet në rundin e dytë të përballjes me gjermanin Agit Kabayel, për shkak të një lëndimi. Dueli i zhvilluar në stadiumin “Merkur Spiel-Arena” ishte i vlefshëm për titullin e kampionit botëror të peshave të rënda në versionin…
Sport
Boksieri shqiptar Nelson Hysa nuk ka arritur të bëjë historinë në Dyseldorf të Gjermanisë, pasi është detyruar të dorëzohet në rundin e dytë të përballjes me gjermanin Agit Kabayel, për shkak të një lëndimi.
Dueli i zhvilluar në stadiumin “Merkur Spiel-Arena” ishte i vlefshëm për titullin e kampionit botëror të peshave të rënda në versionin WBC, transmeton lajmi.net.
Hysa, 42-vjeçar, kishte marrë mbështetje të madhe nga tifozët shqiptarë, në një mbrëmje që përkoi me Ditën e Pavarësisë, por lëndimi nuk e lejoi ta vazhdonte përballjen.
Për boksierin shqiptar kjo ishte humbja e parë në karrierën profesioniste, pasi deri në këtë duel kishte regjistruar 25 fitore në po aq ndeshje.
Në anën tjetër, Agit Kabayel ruan rekordin e pamposhtur dhe vazhdon të mbajë titullin botëror të WBC-së në kategorinë e rëndë./lajmi.net/