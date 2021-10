Nedved: Nëse Kean nuk do të ishte italian, do të quhej fenomen

Moise Kean u rikthye në Torino, pasi Juventusi arriti marrëveshje me Evertonin për huazimin e italianit për dy vite.

Juventusi e ka obligimin për ta blerë lojtarin për 24 milion funte në verën e vitit 2023.

Nedved ka mbrojtur vendimin e klubit për rikthimin e italianit në Torino, duke theksuar se ai është e ardhmja.

“Ne nënshkruam me Kean nga Everton sepse mendojmë se ai është e ardhmja. Ai shënoi 17 gola me PSG-në. Nëse nuk do të ishte italian, të gjithë këtu do të thoshin se ai është një fenomen. Kean është pjesë e projektit tonë”, ka theksuar Nedved.

Kean fillimisht u bashkua me Juventusin si 10-vjeçar dhe bëri debutimin e tij në ekipin e parë vetëm 16 vjeç në 2016. Ai shënoi tetë gola në 21 ndeshje për Juventusin para se të nisej për në Everton në vitin 2019. /Lajmi.net