Në rrezik që buxheti të mos rishikohet

26/04/2026 13:44

Java e fundit e prillit është vendimtare për legjislaturën e 10 të Kuvendit.

Në rast se deri më 28 prill nuk zgjedhet presidenti, ajo shpërndahet.

Por zgjedhjet eventuale, do ta linin Kosovën me buxhet të parishikuar.

Megjithatë Ministritë përkatëse po punojnë në rishikim, por s’dihet nëse Ligji i plotësuar do të arrijë në Kuvend.

“Këto ditët e mbetura do të jetë pak vështirë. Unë po shpresoj që këtë punë kemi me arrit me kalu, në mënyrë që rishikimi të ndodh gjatë muajit maj, sepse është shumë i nevojshëm”, thotë deputeti i VV-së, Alban Bajrami.

E buxheti i parishikuar, dëmton edhe Ekzekutivin.

Ministritë e reja janë pa buxhet, e madje s’mund të angazhojnë as staf shtesë.

“Këto Ministri nuk do të kenë mundësi të punësojnë staf për realizmin e qëllimeve ose objektivave kryesore që lidhen fillimisht me programin qeverisës e më pas edhe obligimeve kushtetuese e ligjore që i kanë këto Ministri”, thotë Naim Jakaj – hulumtues në IKD.

Dëme goxha të mëdha, mungesa e rishikimit iu sjellë edhe Komunave.

“Ka komunë që i janë marrë mbi 12 milionë, mbi 8 milionë dhe të gjitha këto kanë qenë të parapara për investime kapitale, dhe tash nëse niveli qendror heziton ta bëjë rishikimin buxhetor ku edhe problemet e Komunave do të ndërlidhen në rishikimin e buxhetit, ka mundësi që disa Komuna do të gjinden para bankrotit total”, thotë Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës.

Buxheti aktual ishte miratuar gjatë Qeverisë së kaluar, teksa i njëjti, u votua edhe njëherë në Qeverinë e re, e kaloi edhe dy leximet në Kuvend në shkurt të këtij vit, ani se partitë opozitare ishin kundër./teve1

