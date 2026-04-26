“Përsëritet historia”, sulmi me armë në darkën e Trumpit ndodhi në të njëjtin vend ku u qëllua Ronald Reagan 45 vite më parë
Ngjarja e sotme me të shtëna ndodhi në hotelin Washington Hilton në Connecticut Avenue, i njëjti hotel ku Ronald Reagan u qëllua dhe u plagos në vitin 1981. Atentati ndodhi më 30 mars 1981, kur autori, John Hinckley Jr., qëlloi ndaj Reagan ndërsa ai po shkonte drejt limuzinës së tij pas një fjalimi brenda hotelit.…
Reagan mbijetoi, por u plagos rëndë nga një plumb që u përplas në anën e limuzinës presidenciale dhe e goditi në trup, duke i thyer një brinjë dhe duke i shpuar njërën mushkëri.
Ai u transportua me urgjencë në spitalin George Washington University Hospital dhe u lirua më 11 prill.
Zëdhënësi i atëhershëm i Shtëpisë së Bardhë, James Brady, u plagos gjithashtu në të njëjtin incident, ashtu si edhe një agjent i Shërbimit Sekret dhe një oficer i policisë metropolitane.
Brady pësoi dëmtime në tru gjatë sulmit.
Problemet shëndetësore që pasuan nga plagët e shoqëruan deri në fund dhe kontribuuan në vdekjen e tij në vitin 2014.
Një vit më pas, Hinckley u shpall i pafajshëm për shkak të çrregullimit mendor, por u vendos në një repart të sigurisë së lartë në spitalin St Elizabeth’s Hospital deri sa u lirua në vitin 2016.Një pllakë përkujtimore ende shënon vendin e të shtënave në anën e hotelit.