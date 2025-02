Në Maqedoni ndalohet shtetasi i Kosovës, i kërkuar nga Serbia Maqedonia ka ndaluar shtetasin E.B nga Kosova pasi i njejti ka qenë nën kërkim me fletarrest ndërkombëtar nga Serbia, përcjell Telegrafi Maqedoni. Ndalimi ka ndodhur në vendkalimin kufitar Bllacë. Telegrafi e ka konfirmuar rastin me eksponentë shqiptarë në pushtet, të cilët kanë thënë se “po merren me rastin”. “Ju njoftojmë se në hyrje të VK…