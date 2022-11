Në Kosovë kërkohet të fillohet hetim ndaj Jack Smith për veprimet e tij si kryeprokuror i Speciales

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut – KMDLNJ, sot reagoi pasi Kryetari i Prokurorisë së Posaçme të Kosovës, Jack Smith u emërua këshilltar special për hetimet mbi ish-presidentin e ShBA-së, Donald Trump.

KMDLNJ potencoi se Kryeprokurori Jack Smith duhet të hetohet për pengim të drejtësisë.

Këshilli ka përmendur edhe rrjedhjen e materialeve të Speciales në zyret e OVL-së e më pas edhe në media.

Reagimi i plotë

Kryeprokurori i Dhomave të Specializuara në Hagë e që është jashtë sistemit të drejtësisë së Kosovës, Jack Smith dha dorëheqje ndonëse bossi i EULEX- it ia kishte vazhduar mandatin edhe për katër vjet tjera. Për KMDLNj nuk është aspak me rëndësi se ku ka shkuar ky Prokrust i drejtësisë sa që janë të dëmshme dëmet që ua ka shkaktuar shtetasve të Kosovës , të gjithë shqiptarë sikur edhe vet Kosovës. Pas rrjedhjeve të materialeve të ndjeshme nga kjo Dhomë e Specializuar për montim të fakteve dhe pengimin e hetimit se si kanë rrjedhur këto dokumente , pikërisht ky prokuror ka arrestuar dhe kërkuar përgjegjësi maksimale duke dënuar thuaja me dënim kapital Hysni Gucatin dhe Nasim Haradinajn , secili nga 4. 6 vjet për një vepër për të cilën përgjegjësi konkrete ka Jack Smith. Pasi asnjëherë nuk janë zhvilluar hetimet se si rrodhën këto dokumente , KMDLNj dyshon se këto dokumente ose janë shitur me para , ose prapavija është politike e që është bërë me autoritetet serbe sikur që rrjedhja e këtyre materialeve është keqpërdorur nga Jack Smith si përshpejtues për arrestim të Hashim Thaçit , Kadri Veselit , Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. Jack Smith bëri presion te të arrestuarit dhe mbrojtja me deklaratën se ai dhe Prokuroria do të jenë të gatshëm që gjykimi të fillojë në muajin shtator të vitit 2021 ndonëse as sot e kësaj dite nuk janë të gatshëm ta mbrojnë një aktakuzë e mbindërtuar me ” dëshmi ” të shërbimeve të Sigurisë të Serbisë. Me këtë presion kohor , e rrezikoi mbrojtjen efektive të të akuzuarve duke hyrë në ujrat e diskriminimit përmes vazhdimit përtej arsyes të masës së paraburgimit. Po ky prokurir kërkoi mbi 1860 orë për të prezantuar aktakuzën kohë që është më shumë se thuaja për të gjithë të dënuarit e Tribunalit për Krime Lufte për ish – Jugosllavinë. Ky prokuror nuk mori asnjë vendin në favor të të akuzuarve , as te masa e paraburgimit , as te mundësia e zëvendësimit të kësaj mase e as te trajtimi shëndetësor. Në mënyrë të paskrupullt dhe joprifesionale mëshehu provat shfajësuese për të akuzuarit dhe me shumë vonesë dorëzoi provat e kërkuara nga mbrojtja. Pra , bëri të pamunduren të pengojë mbrojtjen e të akuzuarve.

Në kohën kur të krijohen rrethanat normale për një hetim të pavarur , të paanashëm dhe të pandikuar politikisht , do të krijohen edhe kushtet për përcaktimin e përgjegjësisë për këtë Prokrust të drejtësisë i cili , jo që nuk bëri asgjë për hetimin se si u realizua rrjedhja e dokumenteve të ndjeshme nga tavolina e zyres së tij por se duket, me mosveprim ka penguar këto hetime. Edhe dorëheqja e tij , në fakt është përpjekje të shtyhet gjykimi si dhe masa e paraburgimit. Nga aspekti i të drejtave të njeriut të personave të privuar nga liria , Prokrusti , Jack Smith është dhunues flagrant i këtyre të drejtave dhe , me largimin e tij nga ky post aspak nuk humbë drejtësia por krijohen parakushtet për korigjimin e kësaj padrejtësie. Roli i tij në Dhomat e Specializuara ishte puro politik sikur që edhe roli që do ta luaj në të ardhmën do të jetë krejtësisht politik . Çështja që brengosë KMDLNj se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë guxim dhe as pregatitje profesionale të kundërshtojnë këto padrejtësi që po i bënë ZPS në Hagë duke kërkuar përgjegjësi për rrjedhjen e dokumenteve të ndjeshme nga kjo zyrë e që pasojat po i bartin qytetarët e Kosovës dhe vet shteti i Kosovës kurse përfitues material dhe politikë po dalin Serbia dhe Prokrusti Jack Smith, tash i shndërruar në ndjekës personal të Trampit. /Lajmi.net/