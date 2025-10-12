Në Junik përfundon numërimi- dy kandidatë shkojnë në balotazh
Ka përfunduar numërimi i votave për Komunën e Junikut. Bazuar në rezultatet e deritanishme të publikuara nga Komisioni Qendror Zgjedhor del se në këtë komunë do të ketë balotazh. Ruzhdi Shehu i LDK-së dhe Agron Kuçi i AAK-së do të përballen në balotazh, transmeton lajmi.net. I pari ka marrë 1 mijë e 193 vota (40,68%),…
Lajme
Ka përfunduar numërimi i votave për Komunën e Junikut.
Bazuar në rezultatet e deritanishme të publikuara nga Komisioni Qendror Zgjedhor del se në këtë komunë do të ketë balotazh.
Ruzhdi Shehu i LDK-së dhe Agron Kuçi i AAK-së do të përballen në balotazh, transmeton lajmi.net.
I pari ka marrë 1 mijë e 193 vota (40,68%), kurse kandidati i AAK-së, 1 mijë e 13 vota 11,29%./Lajmi.net/