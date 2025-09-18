Në Francë kontrollerin e zuri gjumi, aeroplani mbetet në ajër për një orë
Bota
Të martën, një ngjarje krejt e pazakontë ka ndodhur në aeroportin “Napoleon Bonaparte”, pasi që një Airbus i llojit A320 që i takon kompanisë Air Corsica, i nisur nga Parisi me një orë vonesë, u detyrua të qëndrojë në ajër për gati një orë, pasi që kontrollorin e kishte zënë gjumi, tregon kapiteni i fluturimit, përcjell Gazeta Metro.
Sipas mediave franceze, avioni u përball me mungesë komunikimi nga kulla e kontrollit, gjë që i detyroi pilotët të bëjnë rrotullime mbi Gjirin e Ajaccios, ndërsa kërkonin ndihmë nga kontrollorët rajonalë.
Vetëm një kontrollor ishte në shërbim dhe nuk u përgjigj, duke detyruar ekipin e zjarrfikësve të aeroportit të lajmëronte xhandarmërinë, ndërsa pas disa vonesash për shkak të dyerve të sigurisë, kontrollori u gjet duke fjetur në zyrën e tij.
Kapiteni, i cili foli në kushte anonimiteti, theksoi se nuk pati panik në bord dhe pasagjerët e morën situatën me qetësi.
Kontrollori iu nënshtrua testimeve për alkool dhe drogë, të cilat rezultuan negative.