Në 27-vjetorin e rënies përkujtohen dëshmorët e Betejës së Majdanit

Në 27-vjetorin e rënies heroike, komuna e Vushtrrisë ka përkujtuar dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Arsim Muzaqi, Rrustem Hyseni, Shemsi Istrefi dhe Enver Musa. Kryetari Ferit Idrizi, bashkë me kabinetin qeveritar, deputetin e Kuvendit të Kosovës, gjeneralin Rrahman Rama, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta e UÇK-së, bashkëluftëtarë dhe familjarë të dëshmorëve, kanë…

Lajme

26/04/2026 14:01

Në 27-vjetorin e rënies heroike, komuna e Vushtrrisë ka përkujtuar dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Arsim Muzaqi, Rrustem Hyseni, Shemsi Istrefi dhe Enver Musa.

Kryetari Ferit Idrizi, bashkë me kabinetin qeveritar, deputetin e Kuvendit të Kosovës, gjeneralin Rrahman Rama, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta e UÇK-së, bashkëluftëtarë dhe familjarë të dëshmorëve, kanë bërë homazhe tek Varrezat e Dëshmorëve në Bletaj.

“27 vite më parë, pas një beteje të lavdishme 46-ditore në Betejën e Majdanit, në fshatin Melenicë, si pjesë e Brigadës 141 të Zonës Operative të Shalës, ata ranë heroikisht, duke u bërë pjesë e përjetshme e historisë sonë kombëtare. Trimëria dhe sakrifica e tyre mbeten udhërrëfyes për brezat që do të vijnë. Lavdi e përjetshme të gjithë dëshmorëve të kombit”, deklaroi Idrizi.

Artikuj të ngjashëm

April 26, 2026

“Thirr Policinë”, rreth 600 raportime për tre muaj në Ferizaj

April 26, 2026

“Do të ketë të shtëna” – shakaja e Sekretares së Trumpit...

April 26, 2026

“Përsëritet historia”, sulmi me armë në darkën e Trumpit ndodhi në...

April 26, 2026

Mbi 1,200 nënshkrime në peticionin online që Murat Jashari të bëhet...

April 26, 2026

Erdogan shprehet i lumtur që Donald Trump dhe Melania Trump nuk...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

“Thirr Policinë”, rreth 600 raportime për tre muaj në Ferizaj

“Do të ketë të shtëna” – shakaja e...

“Përsëritet historia”, sulmi me armë në darkën e...

Mbi 1,200 nënshkrime në peticionin online që Murat...