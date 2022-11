Ndryshime në CS:GO: Nuk do të ketë më “De Dust 2” Lojra virtuale Counter Strike GO ka pësuar disa ndryshime të cilat do të barten edhe të lojtarët joprofesionistë. Siç njofton HLTV, njëri nga terrenet më ikonike i kësaj lojë “De dust 2” nuk do të jetë më i qasshëm. Në vend të tij është krijuar një “map” i ri i quajtur “Anubis”, transmeton lajmi.net. Zhvilluesit…