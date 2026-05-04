Ndryshim në Drejtorinë e Investimeve Kapitale në kryeqytet: Zyhrije Pllana pason Sokol Havollin
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se Zyfrije Pllana është emëruar në pozitën e Drejtoreshës së Investimeve Kapitale.
Ai ka thënë se ajo ka marrë një rol të rëndësishëm në udhëheqjen dhe realizimin e projekteve zhvillimore.
“Me një përvojë të gjatë dhe të dëshmuar në Kryeqytet, znj. Pllana ka qenë pjesë e proceseve kyçe institucionale, duke kontribuar me profesionalizëm, përkushtim dhe integritet në shërbim të qytetarëve. Shprehim mirënjohje dhe besim të plotë në aftësitë e saj për të udhëhequr me sukses investimet kapitale dhe për të avancuar projektet me rëndësi strategjike”, ka shkruar Rama.
Ai e ka falenderuar drejtorin e mandatit të kaluar, Sokol Havollin për kontributin.
“Njëkohësisht, shprehim falënderimin dhe mirënjohjen tonë për Sokol Havolli për kontributin e tij, përkushtimin dhe punën e palodhur gjatë ushtrimit të kësaj detyre deri tani. I urojmë znj. Pllana suksese të vazhdueshme në këtë përgjegjësi të re, ndërsa z. Havollit i dëshirojmë suksese të mëtejshme në rrugëtimin e tij profesional”, ka shtuar Rama. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: