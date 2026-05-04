As Fahrije Hoti nuk tregon me cilën listë po kandidon për deputete: Rrugëtim i ri, krah për krah me Presidenten Vjosa Osmani
Fahrije Hoti, do të jetë kandidate për deputete në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Ajo përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar për këtë rrugë të re, që ka thënë se do ta bëj krah për krah me Presidenten Vjosa Osmani. “Vij nga Krusha. Vij nga një kohë kur gratë e fshatit tim humbën…
“Vij nga Krusha. Vij nga një kohë kur gratë e fshatit tim humbën gjithçka, përveç njëra-tjetrës. Ngritëm duart, ngritëm tokën, ngritëm shtëpitë. Mësova atje se asnjë grua nuk është e vetme kur një tjetër i qëndron pranë. Po e bëj këtë për gruan që ngrihet. Për fermerin që e di vlerën e çdo kokrre. Për të riun që do të ndërtojë jetën e tij në Kosovë. Për familjet që kërkojnë drejtësi, jo premtime”, ka thënë ajo.
Hoti ka thënë se politika për të nuk është karrierë, por si puna që ka bërë gjithë jetën.
“Ju falënderoj që më besoni. Nuk do t’ju zhgënjej!”, ka shtuar Hoti në Facebook.
Për kandidimin e saj për deputete ka njoftuar edhe ish-Presidentja Vjosa Osmani, por që asnjëra nuk ka treguar cilës parti do t’i bashkohen. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: