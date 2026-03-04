Ndeshja në Turqi nuk starton për shkak të një problemi me ndriqim

Ndeshja e Kupës së Turqisë mes Gaziantep FK dhe Fenerbahçe nuk ka nisur ende për shkak të një problemi teknik me ndriçimin e stadiumit. Situata u vlerësua para fillimit të takimit, dhe skuadrat bashkë me arbitrat u tërhoqën në dhomat e zhveshjes derisa të gjendet një zgjidhje për rifillimin e ndeshjes. Autoritetet e stadiumit po…

Sport

04/03/2026 19:13

Ndeshja e Kupës së Turqisë mes Gaziantep FK dhe Fenerbahçe nuk ka nisur ende për shkak të një problemi teknik me ndriçimin e stadiumit.

Situata u vlerësua para fillimit të takimit, dhe skuadrat bashkë me arbitrat u tërhoqën në dhomat e zhveshjes derisa të gjendet një zgjidhje për rifillimin e ndeshjes.

Autoritetet e stadiumit po punojnë për të rregulluar defektin dhe nuk është përcaktuar ende një orar i ri për nisjen e sfidës.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

March 4, 2026

Ballkani, Ferizaj e Dukagjini në gjysmëfinale të Kupës së Kosovës

March 4, 2026

Fyerje homofobe ndaj kundërshtarit, futbollisti i Man U pezullohet me gjashtë...

March 4, 2026

Kounde dhe Balde do t’i mungojnë gjatë Barcelonës

March 4, 2026

​FFK bën tjetër hap të madh në bashkëpunimin me UEFA-n

Lajme të fundit

Nagavci: Ne e kemi kandidatin tonë, presim nga...

Matoshi i reagon Mehmetajt me gjuhë eksplicite: A...

Vlora Çitaku: VV po kërkon nga opozita të...

Bajrami i quan “mashtrues” Lëvizjen Vetëvendosje: I keni...