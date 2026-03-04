Ndeshja në Turqi nuk starton për shkak të një problemi me ndriqim
Ndeshja e Kupës së Turqisë mes Gaziantep FK dhe Fenerbahçe nuk ka nisur ende për shkak të një problemi teknik me ndriçimin e stadiumit.
Situata u vlerësua para fillimit të takimit, dhe skuadrat bashkë me arbitrat u tërhoqën në dhomat e zhveshjes derisa të gjendet një zgjidhje për rifillimin e ndeshjes.
Autoritetet e stadiumit po punojnë për të rregulluar defektin dhe nuk është përcaktuar ende një orar i ri për nisjen e sfidës.