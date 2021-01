Ndeshja ndërmjet Spanjës dhe Kosovës mund të luhet në Madrid

Gazeta spanjolle Marca, i ka kushtuar një artikull Kombëtares kosovare ku ku shpjegon procesin e vendimarrjes së Federatës spanjolle nëse do të zhvillohet ndeshja në Spanjë apo ajo.

Zyrtarët e Federatës spanjolle kishin dyshime në aspektin e vendimarrjes se ku do të zhvillohej ndeshja, fillimisht flitej të bëhej një marrëveshje me Francën ose Portugalinë, që ndeshja të zhvillohej në njërin apo tjetrin shtet, pasi këto shtete kanë marrëdhënie diplomatike me Kosovën, transmeton lajmi.net.

Por, sipas “Marca”, tani zyrtarët spanjollë kanë ndryshuar mendim, dhe sipas artikullit, ndeshja ndërmjet Barcelonës dhe Prishtinës në Futsal, është një referencë e mirë se si duhej të zhvillohej një ndeshje.

Sipas gazetës, ndeshja ndërmjet Prishtinës dhe Barçës shkoi mirë, dhe kjo do të tregonte që nuk do të kishte probleme as në ndeshjen ndërmjet Kombëtareve, artikulli i referohet edhe takimeve në Hendboll që patën Kombëtaret në vitin 2019.

Nga Këshilli i Lartë i Sportit kanë thënë për “Marca” se qeveria kërkon një letër të kushteve që Federata duhet ta nënshkruaj, ashtu si kishte bërë Federata e Hendbollit e Spanjës lidhur me pjesëmarrjen e Kosovës U-21 në Botërorin e mbajtur në vitin 2019 në Spanjë.

“Federata e Futbollit po ashtu i është referuar federatës së hendbollit, duke e përdorur atë si shembull pasi e ka organizuar Botërorin e juniorëve, ku mori pjesë edhe Kosova”, thuhet në artikull.

“Nga Këshilli i lartë i sportit kanë shpjeguar se federata e hendbollit e ka nënshkruar këtë listë të ‘detajeve teknike’, që është dërguar në federatën ndërkombëtare, dhe që kontribuon në ruajtjen e frymës sportive dhe pozicionit politik të vendit tonë”, ka shkruar Marca./Lajmi.net/