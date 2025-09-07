Ndërpritet furnizimi me ujë në një lagje të Vushtrrisë
Për shkak të pëlcitjes së gypit në rrugën “Bahri Kuqi” në Vushtrri, furnizimi me ujë i kësaj zone është ndërprerë. Kështu ka bërë të ditur Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica’, përmes një njoftimi në Facebook, Sipas njoftimit, sanimi i dëmtimit pritet të përfundojë gjatë ditës së hënë (8 shtator).
Lajme
