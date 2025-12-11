Ndalohet një veturë në Han të Elezit, i sekuestrohen rreth 300 mijë euro të padeklaruara

11/12/2025 16:12

Dogana e Kosovës, kaq njoftuar se në pikëkalimin kufitar në Han të Elezit, zyrtarët doganorë kanë ndaluar një automjet për verifikim të detajuar, pasi shoferi kishte deklaruar se nuk posedonte gjë për deklarim.

Gjatë kontrollit të automjetit, janë zbuluar dhe sekuestruar para në vlerë prej 295 mijë e 270 euro, të padeklaruara dhe të fshehura brenda veturës, shkruan lajmi.net.

“Shuma e parave është konfiskuar në përputhje me procedurat ligjore, ndërsa rasti është referuar për hetime të mëtejshme. Dogana e Kosovës mbetet e përkushtuar në forcimin e kontrollit kufitar dhe parandalimin e kontrabandës dhe veprimtarive të tjera të paligjshme, me qëllim të mbrojtjes së sigurisë dhe interesave të vendit”, ka njoftuar Dogana. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë:

