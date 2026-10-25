Ndahet nga jeta ish-gazetari dhe artisti i njohur ferizajas, Nexhat Xhokli
Artisti dhe ish-gazetari nga Ferizaj, Nexhat Xhokli, ka vdekur, duke lënë pas kontributin e tij në art dhe gazetari. Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga familja e tij. Xhokli do të kujtohet për angazhimin e tij në fushën e artit dhe gazetarisë, si dhe për gjurmët që la te njerëzit me…
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Artisti dhe ish-gazetari nga Ferizaj, Nexhat Xhokli, ka vdekur, duke lënë pas kontributin e tij në art dhe gazetari.
Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga familja e tij.
Xhokli do të kujtohet për angazhimin e tij në fushën e artit dhe gazetarisë, si dhe për gjurmët që la te njerëzit me të cilët bashkëpunoi dhe ata që e njohën nga afër.
Vdekja e tij përbën një humbje për familjen, miqtë dhe qytetin e Ferizajt.
Ceremonia e varrimit do të bëhet nesër më 26 tetor në ora 15:00, në varrezat e reja të këtij qyteti.
Derisa nga ora 12:00, do të mbahet mbledhje komemorative, në sallën e re të teatrit-në objektin e Drejtorisë për Kulturë Rini e Sport, Ferizaj.