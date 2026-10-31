Nata e katërt e protestës për Arlinda Zekajn, lëshohet audioja ku ajo kërkonte ndihmë nga polici Muqolli
Sonte po mbahet nata e katërt e protestës, ku qytetarët po vazhdojnë të kërkojnë drejtësi për Arlinda Zekajn dhe të gjitha gratë e tjera që kanë qenë viktima të dhunës. Protestuesit e lëshuan edhe audion e incizimit, ku dëgjohet Arlinda duke i kërkuar ndihmë togerit Faruk Muqolli. Ndryshe, protestuesit kanë kërkuar edhe përgjegjësi dhe llogaridhënie…
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Sonte po mbahet nata e katërt e protestës, ku qytetarët po vazhdojnë të kërkojnë drejtësi për Arlinda Zekajn dhe të gjitha gratë e tjera që kanë qenë viktima të dhunës.
Protestuesit e lëshuan edhe audion e incizimit, ku dëgjohet Arlinda duke i kërkuar ndihmë togerit Faruk Muqolli.
Ndryshe, protestuesit kanë kërkuar edhe përgjegjësi dhe llogaridhënie politike, duke kërkuar edhe dorëheqje të ministrit të Brendshëm Xhelal Sveçla, dhe, ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla.