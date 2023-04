Napoli mund të bëhet kampion jashtë fushës, Lazio luan të mërkuren Napoli mund të kishte siguruar titullin të dielën, por nuk e mundi Salernitanën në shtëpi, me ndeshjen e cila përfundoi në barazim 1-1. Skuadra e Luciano Spallettit do të luajë ndeshjen e radhës në Serie A më 4 maj kundër Udineses. Për të fituar Scudetto, napolitanët do të duhet vetëm të marin një pikë ndaj…