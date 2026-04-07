Nafta në Belgjikë drejt çmimit rekord
Çmimet e naftës në Belgjikë pritet të arrijnë një rekord të ri prej 2.489 euro për litër, sipas raportimit të Le Soir.
Rritja përfaqëson një rritje të ndjeshme prej më shumë se 16 centësh në një rregullim të vetëm, duke i afruar çmimet pranë pragut prej 2.50 eurosh për litër. Të dhënat janë konfirmuar nga Ministria e Ekonomisë, e cila thekson luhatjet e forta në tregjet e energjisë.
Ndërkohë, edhe çmimet e benzinës do të shënojnë rritje më të moderuar. Karburanti me 95 oktanë (E10) pritet të arrijë në 1.945 euro për litër, ndërsa benzina me 98 oktanë (E5) do të kalojë kufirin prej 2 eurosh, duke arritur në 2.027 euro për litër.
Sipas raportit, këto nivele çmimesh janë regjistruar për herë të fundit në mesin e nëntorit 2022, ndërsa rritja aktuale lidhet me paqëndrueshmërinë e vazhdueshme në tregjet globale të karburanteve, e ndikuar nga tensionet në Lindjen e Mesme.