Nadal inkurajon Real Madridin të insistojë për shërbimet e Mbappe

Rafael Nadal pranon se do të nënshkruante Kylian Mbappe nesër, me tifozin e Real Madridit që ende shpreson ta shohë sulmuesin francez në ‘Santiago Bernabeu’.

Një ndryshim i tillë dukej i destinuar të ndodhte në verën e vitit 2022 pasi sulmuesi francez përfundoi kontratën e tij me Paris Saint-Germain. Mbappe, megjithatë, pranoi kushtet e reja dhe vazhdoi në ‘Parc des Princes’, duke e lënë Realin duarbosh.

Legjenda e tenisit, Nadal beson se një marrëveshje mund të arrihet, me 22-herë fituesin e Grand Slam-it që i thotë ‘AS’ ëndërron ta shoh francezin në Madrid.

“Nuk kam pse ta fal Mbappen për asgjë, në sport ndodhin këto gjëra. Ai donte të vinte në Real Madrid, por ishte nën presion të madh dhe gjithçka ishte e komplikuar për të. Shpresoj ta shoh në Madrid në të ardhmen.”

I shtyrë më tej nëse Reali duhet të vazhdojë të monitorojë disponueshmërinë e mundshme të Mbappes, me pyetjet që vazhdojnë të bëhen se sa kohë do të qëndrojë 24-vjeçari në PSG, Nadal shtoi: “Si një tifoz i Real Madridit, unë do të nënshkruaja me Mbappe nesër.”

Marrëveshja e re e Mbappes në Paris synon ta mbajë atë në librat e gjigantëve të Ligue 1 deri në vitin 2025, por ka pasur sugjerime se ai nuk është plotësisht i lumtur në Paris dhe mbetet për të parë se çfarë do të sjellë e ardhmja./Lajmi.net/