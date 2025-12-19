“Na kërkoi falje”, bashkëlojtari i Salah tregon çfarë ju tha para ndeshjes me Brightonin

Mohamed Salah ka zgjidhur probleme me trajnerin e Liverpulit, Arne Slot. Sulmuesi egjiptian u inkuadrua gjatë ndeshjes me Brightonin, ku bëri edhe asist te goli i dytë. Bashkëlojtari i Salah, Curtis Jones në një intervistë për Sky Sports tregoi se çfarë iu tha ai në zhveshtore para ndeshjes me Brightonin. ”Mohamed Salah na kërkoi falje…

Sport

19/12/2025 21:51

Mohamed Salah ka zgjidhur probleme me trajnerin e Liverpulit, Arne Slot.

Sulmuesi egjiptian u inkuadrua gjatë ndeshjes me Brightonin, ku bëri edhe asist te goli i dytë.

Bashkëlojtari i Salah, Curtis Jones në një intervistë për Sky Sports tregoi se çfarë iu tha ai në zhveshtore para ndeshjes me Brightonin.

”Mohamed Salah na kërkoi falje dhe tha, Nëse kam prekur dikë ose nëse ju kam bërë të ndiheni keq në ndonjë mënyrë, ju kërkoj falje.

Ky është njeriu që është ai. Ai ishte saktësisht i njëjti, kishte një buzëqeshje të madhe në fytyrë dhe të gjithë ishin saktësisht njësoj me të”, deklaroi Curtis.

Artikuj të ngjashëm

December 19, 2025

Hansi Flick i ‘shtyen’ bisedimet për kontratën e re me Barcelonën

December 19, 2025

Pamje tronditëse nga Ekuadori, momentet kur futbollisti ekzekutohet me bashkëshorten...

December 18, 2025

Ademi e uron Dritën: Ky sukses e rrit pashmangshëm prestigjin e...

December 18, 2025

HISTORIKE: Drita kualifikohet në fazën Play-Off të Konferencë Ligës

December 18, 2025

Zyrtare: Formacionet startuese të ndeshjes Vallecano-Drita

December 18, 2025

Ishte afër Real Madridit, Firmino tregon se pse dështoi marrëveshja: Dy...

Lajme të fundit

Dukagjin Gorani: Moti kjo shoqni është helmu me...

Rutte: Pas marrëveshjes së paqes, NATO do të...

Infrastrukturë që lidh Kosovën: Abdixhiku flet për Unazën...

“Dil Sasa bone ni fore – Kurti e...