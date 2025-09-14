Mustafa: Presidentja dhe Kryeministri të mbajnë përgjegjësi për rrënimin e marrëdhënieve me SHBA-në
Ish-kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa kritikoi qëndrimin e Presidencës pas vendimit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndërprerjen e dialogut strategjik me Kosovën. Në një prononcim për IndeksOnline, Isa Mustafa, është shprehur se Osmani duhet të reflektojë qartë përballë vendimit. “Nuk do ti thosha qëndrim i butë, por një deklarim të papërgjegjshëm, joshtetëror. Presidentja…
Në një prononcim për IndeksOnline, Isa Mustafa, është shprehur se Osmani duhet të reflektojë qartë përballë vendimit.
“Nuk do ti thosha qëndrim i butë, por një deklarim të papërgjegjshëm, joshtetëror. Presidentja ka përgjegjësi për vendin nuk duhet të lexojë vargje që ia shkruajnë të tjerët, por të reflektojë qartë përballë vendimit më të rëndë që SHBA ka marrë ndaj Kosovës, për shkak të sjelljes së papërgjegjshme të qeverisë, por gjithashtu edhe të saj,” tha Mustafa.
Ai shtoi se nuk mjafton të thuhet se “Amerika është mike e madhe”, por duhet të ketë përgjegjësi konkrete institucionale për këtë situatë.
“Të mos na tregojë sa e mirë është Amerika por të japë përgjegjësi së bashku me kryeministrin për rrënimin e marrëdhënieve me SHBA-të,” përfundoi Mustafa.