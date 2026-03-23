Musliu-Shoshi: Kurti i ka bërë hapat e parë drejt zbatimit të “Zajednicës”
Deputetja e PDK-së Ariana Musliu-Shoshi, pati kritika të ashpra ndaj kryeministrit të Kosovës Albn Kurtit, sa i përket dialogut me Serbinë. Musliu Shoshi, deklaroi se Kurti tashmë ka nisur hapat e parë drejt zbatimit të “Zajednicës”, me Ligjin për të Huajt. Ajo theksoi se deputetët e Kuvendit të Kosovës, qe një kohë të gjatë nuk…
Deputetja e PDK-së Ariana Musliu-Shoshi, pati kritika të ashpra ndaj kryeministrit të Kosovës Albn Kurtit, sa i përket dialogut me Serbinë.
Musliu Shoshi, deklaroi se Kurti tashmë ka nisur hapat e parë drejt zbatimit të “Zajednicës”, me Ligjin për të Huajt.
Ajo theksoi se deputetët e Kuvendit të Kosovës, qe një kohë të gjatë nuk kanë marrë informacione lidhur me ecurinë e dialogut Kosovë-Serbi.
“Nuk kemi asnjë informatë sa i përket zhvillimeve të dialogut. Po ashtu i kemi më shumë se tri vite që as Albin Kurti, e as ministrat nuk kanë raportuar as në Komisione Parlamentare, as në Kuvend të Kosovës. Pra, këta i ikin llogaridhënies”, deklaroi Musliu-Shoshi në KlanKosova.