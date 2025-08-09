Musliu: Seanca e hapur dhe pranimi publik i fajit nga Popoviqi rrëzon reagimin e ministres serbe të drejtësisë

Eksperti i sigurisë, Agim Musliu, ka konfirmuar se Igor Popoviq ka pranuar fajësinë për veprën penale “nxitje e përçarjes dhe mosdurimit” gjatë një seance të hapur, të monitoruar edhe nga mediat. Sipas Musliut, Popoviq u pajtua publikisht me deklaratën e avokatit të tij dhe marrëveshjen me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Tutje ai shtoi…

Lajme

09/08/2025 17:12

Eksperti i sigurisë, Agim Musliu, ka konfirmuar se Igor Popoviq ka pranuar fajësinë për veprën penale “nxitje e përçarjes dhe mosdurimit” gjatë një seance të hapur, të monitoruar edhe nga mediat.

Sipas Musliut, Popoviq u pajtua publikisht me deklaratën e avokatit të tij dhe marrëveshjen me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës.

Tutje ai shtoi se reagimi i Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, e cila pretendon se pranimi është bërë nën presion, është cilësuar si i pavërtetë dhe shenjë e pafuqisë së saj për të ndërhyrë në vendimet sovrane të Kosovës.

”Igor Popoviq pranoi fajësinë Në një seancë të hapur dhe të monitoruar edhe nga media Igor Popoviq u pajtua publikisht me deklaratën e përfaqësuesit të tij ligjor që pranon fajësinë për veprën penale “nxitje e përçarjes dhe mosdurimit” dhe marrëveshjen me Prokurorinë Speciale të Reublikës së Kosovës. Deklarata e Ministrisë së Drejtësisë e Serbisë se pranimi i fajësisë nga ana e Igor Popoviq është bërë nën presion është sa e pavërtetë aq edhe një piskamë e pafuqisë së Serbisë për të ndërhyrë në vendimet sovrane dhe demokratike të institucioneve të Republikës së Kosovës.” ka shkruar Musliu.

Artikuj të ngjashëm

August 9, 2025

LDK nis përgatitjet për zgjedhjet lokale – Abdixhiku: 12 tetori është...

Lajme të fundit

LDK nis përgatitjet për zgjedhjet lokale – Abdixhiku:...

Shteti shkel mbi djersën e ushtarëve të FSK-së,...

Vdes i riu nga Deçani, ishte aksidentuar ditë më parë

Shpat Kasapi raportohet se është rrahur në një...