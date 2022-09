Musliu: Kam raporte të shkëlqyeshme me udhëheqësit e PDK-së Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka thënë se ka raporte të shkëlqyeshme me udhëheqësit e partisë së saj, pas raportimeve për përplasje. Musliu ka thënë se nuk ka marrë privilegje asnjëherë nga partia, por sipas saj, e gjitha që ajo ka bërë janë sakrificat dhe sfidat. “Nuk kam asnjë problem personal me udhëheqësit e PDK-së.…