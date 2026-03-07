Murati i reagon stafit të Vjosa Osmanit që ia nxorën deklaratën për zgjedhjet: Pjesë e shkëputur, vlen vetëm pas 3 raundesh
Ditën e sotme, këshilltaret e presidentes Vjosa Osmani, Donika Kadaj dhe Egnesa Vitia, kanë ndarë në rrjetet sociale, një video të ministrit Hekuran Murati, i cili më herët kishte deklaruar se vendi shkon në zgjedhje nëse deri me 4 mars nuk zgjidhet presidenti i ri. Ndaj kësaj ka reaguar vetë Murati, duke thënë fillimisht se…
Ndaj kësaj ka reaguar vetë Murati, duke thënë fillimisht se video e ndarë është ‘’pjesë e shkëputur të një deklarate’’ të tij.
Në postimin e tij, ministri, ka thënë se deklarata e tij vlen ‘’për situatën ku pasi janë zhvilluar 3 raunde votimi’’.
Murati, po ashtu, në postimin e tij ka ndarë edhe një formë të dekretit se si do të dukej ai ‘’nëse do të ishin plotësuar kushtet për t’u shpërndarë Kuvendit’’.
Postimi:
Këshilltarë nga kabineti i Presidentes Osmani paskan shpërndarë një pjesë të shkëputur të një deklarate timen të bërë me 25 dhjetor të vitit të kaluar, si argument ku e kanë mbështetur dekretin e shpërndarjes së Kuvendit.
Sado që ndjehem i nderuar që deklarata ime qenka marrë si referencë juridike nga kabineti i Presidentes, më duhet ta sqaroj përsëri që deklarata ime vlen për situatën ku pasi janë zhvilluar 3 raunde votimi dhe asnjë kandidat nuk ka marre 61 vota, shpërndahet Kuvendi dhe shkohet në zgjedhje, sipas Nenit 86 (6) të Kushtetutës.
Mirëpo dekreti i lëshuar dje nuk është marrë mbi bazën e Nenit 86 (6), por mbi bazën e Nenit 82 (1.3).
E Neni 82 (1.3) i jep 60 DITË afat që nga nisja e procesit të zgjedhjes së Presidentit, para se të shpërndahet Kuvendi. Prandaj në mënyrë që dekreti të qëndronte, NUK do duhej të merrej në ditën e dytë, por tek pasi të ishin konsumuar 60 ditë, siç e përcakton Kushtetuta.
Kësisoj, dekreti është në shkelje të Kushtetutës.
PS. Ja se si do të dukej dekreti nëse do të ishin plotësuar kushtet për t’u shpërndarë Kuvendi dje, ashtu siç kam deklaruar me 25 dhjetor (por ja që nuk jemi në atë situatë).